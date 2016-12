NordCorea, ex del leader sarebbe stata fucilata

foto Afp 12:56 - Le spietate leggi dalla dittatura nordcoreana colpiscono ancora e questa volta, a farne le spese, una persona direttamente legata al leader Kim Jong-un. La cantante Hyon Song-wo, volto noto del mondo dello spettacolo nel Paese asiatico ed ex fidanzata del dittatore, sarebbe stata giustiziata dalle forze governative. L’artista è stata accusata di aver registrato e diffuso materiale pornografico. - Le spietate leggi dalla dittatura nordcoreana colpiscono ancora e questa volta, a farne le spese, una persona direttamente legata al leader. La cantante, volto noto del mondo dello spettacolo nel Paese asiatico ed ex fidanzata del dittatore, sarebbe stata giustiziata dalle forze governative. L’artista è stata accusata di aver registrato e diffuso

Il Chosun Ilbo, giornale della vicina Corea del Sud, ha diffuso la notizia secondo cui la Hyon sarebbe stata “fucilata per aver violato le leggi sulla pornografia”. La ex fidanzata di Kim Jong-un è entrata in un’indagine del governo insieme ad altri artisti della Unhasu Orchestra, oltre a ballerini e musicisti della Wangjaesan Light Music Band. Le vittime, tutte note nel jet set nordcoreano, si sarebbero filmate in alcune performance sessuali, mettendo poi sul mercato i videotape.

Secondo quanto trapelato, la Hyon e i colleghi sarebbero stati arrestati lo scorso 17 agosto, per poi essere uccisi tre giorni dopo da un plotone, in un’esecuzione pubblica. Il tutto nell’isolamento generale imposto dal regime militare alla nazione. Le fonti della stampa sudcoreana riportano che “gli accusati sono stati giustiziati con mitragliatrici, mentre altri membri chiave dell’Orchestra e le famiglie delle vittime stavano a guardare”. I parenti sarebbero poi stati mandati nei campi di prigionia statali, con l’accusa di associazione.

Il caso però è stato condizionato dal fatto che ai giustiziati sarebbero state trovate alcune copie della Bibbia, aspetto che li ha resi dissidenti politici. Il regime di Pyongyang infatti nega ogni culto o religione, tanto che sono in aumento gruppi clandestini appartenenti alle più disparate fedi; solo nel 2011, circa 50mila cristiani sono stati detenuti nei campi di lavoro.

Kim Jong-un aveva conosciuto la sua ex ragazza 10 anni fa, prima che entrambi si sposassero. Il loro rapporto poi si era chiuso per volere del padre di lui, il “presidente eterno” Kim Jong-il. Anche la moglie dell’attuale dittatore, Ri Sol-ju, in passato aveva fatto parte della Unshasu Orchestra.