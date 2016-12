Usa, teenager uccidono studente per noia

foto Ap/Lapresse Correlati Il dolore di amici e parenti

12:26

- Tre ragazzi di 17, 16 e 15 anni per noia hanno sparato e ucciso uno studente australiano che faceva jogging a Duncan, circa 80 km da Oklahoma City. La vittima è Christopher Lane, universitario di Melbourne, era negli States grazie ad una borsa di studio avuta per le sue abilità nel baseball. I teenager hanno confessato alla polizia di aver deciso di ucciderlo "per gioco, per il gusto del divertimento", quando lo hanno incrociato in auto.