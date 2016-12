Australia, si infila una forchetta nel pene

foto International Journal of Surgery 11:20 - Dei medici australiani hanno operato d'urgenza un uomo che aveva introdotto nel suo pene una forchetta di metallo. L'insolito intervento medico è stato oggetto di un lungo articolo su un'importante rivista professionale dedicata ai chirurghi. Secondo l'articolo il settantenne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Canberra con il pene sanguinante "dopo essersi introdotto una forchetta nell'uretra per stimolare il piacere sessuale". - Dei medici australiani hanno operato d'urgenza un uomo che aveva introdotto nel suo pene una forchetta di metallo. L'insolito intervento medico è stato oggetto di un lungo articolo su un'importante rivista professionale dedicata ai chirurghi. Secondo l'articolo il settantenne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Canberra con il pene sanguinante "dopo essersi introdotto una forchetta nell'uretra per stimolare il piacere sessuale".

Stando al pezzo sull'"International Journal of Surgery", intitolato "Un corpo estraneo insolito nell'uretra", l'uomo aveva introdotto la forchetta di 10 centimetri, in metallo, dodici ore prima, ma non era stato più in grado di rimuoverla.

I medici, affrontando per la prima volta un caso del genere, "hanno valutato le varie operazioni possibili" e alla fine hanno estratto l'oggetto usando un forcipe e del lubrificante, con il paziente sotto anestesia totale.



"La stimolazione autoerotica con l'aiuto di oggetti inseriti nell'uretra esiste da tempi immemorabili - si legge nell'articolo - e, benché non siano molto frequenti, casi come questo sono noti agli urologi". In questi casi se il paziente tarda a rivolgersi a un medico, magari per il troppo imbarazzo, rischia la morte per infezione.