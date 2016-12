Inghilterra, recuperato pregiato Stradivari

foto Tgcom24 Correlati Mangia sandwich, le rubano violino 10:39 - Un furto avvenuto nel 2010, che ha portato le indagini della polizia inglese fino in Bulgaria. È quello che ha riguardato il violino Stradivari dal costo di circa 1,4 milioni di euro, sottratto alla musicista sudcoreana Min-Jin Kym nel dicembre di tre anni fa. Il preziosissimo strumento ora è stato ritrovato nelle Midlands, non lontano da dov’era stato rubato. - Un furto avvenuto nel 2010, che ha portato le indagini della polizia inglese fino in Bulgaria. È quello che ha riguardato il violino Stradivari dal costo di circa 1,4 milioni di euro, sottratto alla musicista sudcoreana Min-Jin Kym nel dicembre di tre anni fa. Il preziosissimo strumento ora è stato ritrovato nelle Midlands, non lontano da dov’era stato rubato.

Lo Stradivari infatti era stato rubato nei pressi della stazione londinese di Euston Station, mentre la proprietaria stava mangiando in un chiosco. Solo dopo aver finito lo spuntino, Min-Jin Kym si era accorta della sparizione della custodia, che conteneva inoltre due archetti dal valore complessivo di 80mila euro. Da quel momento erano partite le ricerche dei servizi investigativi britannici,che si spinsero anche nelle zone dell’Est Europa. A marzo infatti un violino simile era stato trovato in territorio bulgaro, ma presto si era rivelato essere solo una buona copia, riporta il Guardian.

Lo strumento però sembra non aver fatto molta strada, essendo stato ritrovato nella vicina regione, tra l’altro in buone condizioni. Saputo del ritrovamento la musicista asiatica, 34 anni, ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Quando mi hanno dato la notizia che lo avevano non ci credevo; ho suonato con questo strumento sin dalla mia adolescenza, faceva parte della mia identità”. C’è da crederle, visto che il suo violino è uno strumento realizzato nel 1696 dal celebre liutaio lombardo; la Kim inoltre è una nota solista, che in carriera ha suonato anche con la Philarmonia Orchestra.