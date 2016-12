Gb, ecco come diventerà il principino George

foto Tgcom24 Correlati Gb, nato il royal baby: è maschio

Il dossier 18:56 - E' nato, la sua faccia è stata mostrata al mondo e il triplice nome comunicato. Di George Alexander Louis si sa già tanto ma non abbastanza da soddisfare la vorace curiosità dei tabloid inglesi. Così il "The Sun" ha consultato un'esperta americana per abbozzare i tratti somatici che il piccolo principe di casa Windsor assumerà da adolescente. - E' nato, la sua faccia è stata mostrata al mondo e il triplice nome comunicato. Disi sa già tanto ma non abbastanza da soddisfare la vorace curiosità deiinglesi. Così il "" ha consultato un'esperta americana per abbozzare i tratti somatici che il piccolo principe di casaassumerà da adolescente.

Il futuro re potrebbe diventare un bel ragazzo dal capelli chiari e gli occhi azzurri, almeno a guardare la ricostruzione proposta dal giornale anglosassone.



In attesa di verificare la "predizione", ambienti vicini ai duchi di Cambridge fanno sapere che Kate sta mettendo in atto una prima rivoluzione negli usi della casa reale: niente balia per il neonato, ma l'allattamento dal seno materno.