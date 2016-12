Brasile shock, bozza di legge per curare gay

foto Ansa Correlati Nozze gay, Londra dice sì a legge 22:50 - I gay in Brasile ora rischiano di essere considerate persone da "curare" anche se si possono sposare. La Commissione per i diritti umani ha infatti approvato un controverso testo di legge che permette agli psicologi di trattare l'omosessualità. La proposta dovrà superare il vaglio di altri due comitati. A favore la Chiesa evangelica, di cui fa parte il presidente della Commissione per i diritti umani, il pastore Marco Feliciano. - Iinora rischiano di essere considerate persone da "" anche se si possono sposare. La Commissione per i diritti umani ha infatti approvato un controverso testo di legge che permette aglidi trattare l'omosessualità. La proposta dovrà superare il vaglio di altri due comitati. A favore la Chiesa evangelica, di cui fa parte il presidente della Commissione per i diritti umani, il pastore Marco Feliciano.

Feliciano è fortemente criticato dalle organizzazioni per i diritti umani per le sue dichiarazioni considerate omofobiche e razziste. Mentre era in corso il dibattito, fuori dalla Camera si sono radunate un centinaio di persone che hanno esposto uno striscione dove c'era scritto: "Non si può curare quella che non è una malattia". Il Paese sudamericano sembra schizofrenico su questo argomento: il 14 maggio il Consiglio nazionale di giustizia ha autorizzato, infatti, le unioni tra lo stesso sesso. Nonostante ciò, in Brasile si registra in media l'uccisione di un gay ogni due giorni e gli episodi di omofobia sono molto frequenti.