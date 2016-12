Profezia Simpson, previdero scandalo Datagate

foto Dal Web 21:47 - Le prove che Prism, il programma di sorveglianza della Nsa che tanto ha fatto discutere sulla questione della privacy in America negli scorsi giorni, non fosse poi così impensabile, arrivano dai Simpson. I primi a parlare del "datagate" sono stati proprio loro: durante "The Simpson, Il Film", uscito nelle sale nel 2007, Lisa, in fuga con la madre Marge e il fratello Bart, dice a tutti di tenere la voce bassa perchè qualcuno potrebbe ascoltare le loro conversazioni. - Le prove che Prism, il programma di sorveglianza della Nsa che tanto ha fatto discutere sulla questione della privacy in America negli scorsi giorni, non fosse poi così impensabile, arrivano dai Simpson. I primi a parlare del "datagate" sono stati proprio loro: durante "The Simpson, Il Film", uscito nelle sale nel 2007, Lisa, in fuga con la madre Marge e il fratello Bart, dice a tutti di tenere la voce bassa perchè qualcuno potrebbe ascoltare le loro conversazioni.

"Non è che il governo ascolta tutte le conversazioni", replica Marge. Quindi la scena si sposta su un'enorme sala della National Security Agency, dove gli agenti trascrivono centinaia di messaggi."Hey ragazzi, il governo ha finalmente trovato qualcosa", urla ad un certo punto uno dei dipendenti, riferendosi a Lisa, Marge e Bart, che poi vengono arrestati. E ora c'è già chi si attende un boom delle vendite dellapellicola, proprio come è accaduto per il romanzo di George Orwell "1984", il quale descrive una società totalitaria in cui ciascun cittadino è tenuto costantemente sotto controllo, e che dopo lo scandalo del programma di controllo dell'Nsa hanno fatto registrare un più 7.000%.