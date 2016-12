foto Ap/Lapresse

19:48

- Secondo il ministro degli Esteri turco, Ahmet Davutoglu, le manifestazioni antigovernative "nuoceranno alla reputazione" della Turchia. Davutoglu ha chiesto ai dimostranti di sciogliere il movimento, che "non porterà alcun beneficio, anzi nuocerà alla reputazione del nostro Paese, ammirato nella nostra regione e nel mondo". Intanto, per il premier Erdogan i social network con cui sono state convocate le proteste sono "una minaccia per la società".