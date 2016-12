foto Ap/Lapresse

06:44

- Shinzo Abe, primo ministro giapponese, ha annunciato che il Paese è pronto ad investire 750 milioni di euro in cinque anni per contribuire a stabilizzare la regione nord africana del Sahel e per formare personale specializzato in anti-terrorismo. "Il Giappone è pronto a fornire 100 miliardi di yen (750 milioni di euro) in cinque anni per lo sviluppo e la stabilità del Sahel; formeremo oltre 2mila persone nell'anti-terrorismo", ha detto Abe.