06:42

- Settimo giorno di scontri a Stoccolma dove numerose vetture sono state date alle fiamme nella notte fra sabato e domenica nelle periferie povere della città e i poliziotti sono stati presi a sassate da giovani immigrati. "Ci sono alcuni veicoli bruciati in diversi punti della capitale, ma non così tanti come nei giorni precedenti", ha dichiarato il portavoce della polizia, Lars Bystroem, alla radio svedese.