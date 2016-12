Nordcorea, Seul: "Presto lancio di missili"

foto Reuters Correlati Tokyo nel mirino della Corea del Nord

Corea del Nord, Giappone schiera missili 08:10 - La Corea del Nord ha spostato più volte diversi missili sulla costa est per sfuggire alle attività di monitoraggio satellitare, ma è chiara l'ipotesi di un lancio "a breve". "Il Nord potrebbe lanciare presto missili Musudan in ogni momento", ha detto una fonte dei servizi di intelligence sudcoreani. "Ripetutamente i missili sono stati sistemati all'interno e poi portati fuori da un capannone come depistaggio", ha ammesso.

"Pronti al lancio", ma non si esclude che sia un bluff - L'ipotesi dei network tv nipponici, fatta in base a quanto appreso presso funzionari del ministero della Difesa, è preoccupante: uno o due missili Musudan infatti sarebbero pronti in rampa di lancio, già orientati. Il posizionamento dei vettori sulla costa orientale della Corea del Nord, capaci di coprire 3-4.000 chilometri, potrebbe però essere anche una mossa finalizzata a confondere le intenzioni reali, un "bluff", sempre secondo le analisi fatte attraverso lo studio delle immagini satellitari.