Tokyo nel mirino della Corea del Nord

foto Ap/Lapresse Correlati Corea del Nord, Giappone schiera missili 15:21 - La Corea del Nord minaccia le basi militari Usa in territorio nipponico e il Sol Levante per lo schieramento di batterie anti-missile. "Il Giappone - scrive il giornale ufficiale di Pyongyang - si trova vicino alla Corea del Nord e quindi non può evitare di essere bersaglio di attacchi di rappresaglia", menzionando Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya e Kyoto. - Laper lo schieramento di batterie anti-missile. "Il Giappone - scrive il giornale ufficiale di Pyongyang - si trova vicino alla Corea del Nord e quindidi rappresaglia", menzionando

L'intero Giappone, continua il Rodong Sinmun (quotidiano del regime nordcoreano) inasprendo i toni della propaganda, "diventerà un campo di battaglia, se Tokyo innescherà una guerra".



Le politiche ostili contro la Corea del Nord, continua il quotidiano del Partito dei Lavoratori in un editoriale ripreso dalla Kcna, "porteranno solo devastazione per il Paese". Le città menzionate, inclusa la capitale Tokyo, valgono per oltre un terzo della popolazione totale: con un attacco diretto il Giappone "perderebbe capacità offensiva e difensiva".