Usa, fucili gratis ai cittadini di Tucson

Newtown, Obama: "Fermare la violenza" 18:11 - Fucili gratis ai cittadini per proteggersi nelle zone più ad alto rischio di Tucson, in Arizona. Fa discutere l'iniziativa "The Armed Citizen Project", finanziata dall'ex candidato sindaco Shaun McClusky, che prevede la distribuzione proprio nella zona dove nel 2011 un uomo fece fuoco sulla folla uccidendo sei persone. Il progetto sfida apertamente la legge sul controllo delle armi per la quale si sta battendo il presidente Obama. - Fucili gratis ai cittadini per proteggersi nelle zone più ad alto rischio di Tucson, in Arizona. Fa discutere l'iniziativa "The Armed Citizen Project", finanziata dall'ex candidato sindaco Shaun McClusky, che prevede la distribuzione proprio nella zona dove nel 2011 un uomo fece fuoco sulla folla uccidendo sei persone. Il progetto sfida apertamente la legge sul controllo delle armi per la quale si sta battendo il presidente Obama.

"Se non volete proteggere i cittadini di Tucson - ha dichiarato McClusky - qualcuno dovrà pur farlo. Perché non io? Perché non armare le persone in modo che possano proteggersi da sole?". La paternità dell'iniziativa tuttavia non spetta all'ex candidato sindaco, bensì a uno studente dell'Università di Houston in Texas, il quale ha lanciato il progetto nell'area metropolitana di Houston per studiarne gli effetti sui tassi di criminalità.