Strage Newtown, Obama: "Userò tutti i miei poteri per fermare la violenza, va prevenuta"

foto Ansa 19:01 - "Serve coraggio per affrontare il problema della violenza delle armi da fuoco". Lo ha affermato il presidente americano, Barack Obama, assicurando che "userà tutti i poteri a sua disposizione per fermare la violenza". Parlando della tragedia che ha colpito Newtown, Obama ha detto: "Non potremo prevenire tutte le stragi, ma dobbiamo provare". E ancora: "Una maggioranza di americani appoggia il bando delle armi da assalto". - "Serve coraggio per affrontare il problema della violenza delle armi da fuoco". Lo ha affermato il presidente americano, Barack Obama, assicurando che "userà tutti i poteri a sua disposizione per fermare la violenza". Parlando della tragedia che ha colpito Newtown, Obama ha detto: "Non potremo prevenire tutte le stragi, ma dobbiamo provare". E ancora: "Una maggioranza di americani appoggia il bando delle armi da assalto".

A questo proposito Obama ha incaricato il vice presidente Joe Biden, da anni sostenitore della necessità di regole più rigide sulle armi, di guidare una task-force mirata a individuare le modifiche da apportare alla normativa vigente. Non è atteso invece nessun annuncio di misure specifiche.



Dopo la sparatoria nella scuola di Newtown, negli Stati Uniti si è sollevato un ampio dibattito sui controlli nella vendita delle armi. L'autore della strage infatti, il 20enne Adam Lanza, ha ucciso nella scuola 26 persone fra cui 20 bambini con un fucile d'assalto e aveva un arsenale di munizioni. Obama ha promesso di utilizzare "ogni strumento che sia in suo potere" per salvaguardare i bambini e ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente appoggerà la proposta di legge della senatrice Dianne Feinstein per reintrodurre il divieto di vendita delle armi d'assalto. Sempre ieri, dopo quattro giorni di silenzio, è intervenuta anche la National Rifle Association, potente lobby delle armi negli Stati Uniti. In una nota diffusa in serata, la Nra afferma che i suoi membri sono "scioccati, rattristati e con il cuore infranto dalle notizie degli omicidi orribili e insensati di Newtown" e promette di "aiutare affinché questo non accada di nuovo".