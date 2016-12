11:55 - A poche ore dalla presentazione da parte del presidente Barack Obama delle nuove proposte per ridurre la violenza con le armi, la lobby delle armi americana, la National Rifle Association (Nra), va all'attacco. In un video il presidente è definito un "ipocrita" per la sua opposizione al piano della Nra stessa che prevede guardie armate in ogni scuola, quando i suoi figli sono sotto la tutela dei servizi segreti.