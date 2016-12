Usa, proclamata la "Giornata per le armi"

- Rivendicano il diritto di possedere un'arma. E dopo aver organizzato manifestazioni in tutti gli Stati Uniti hanno deciso di istituire per il 19 gennaio la "Gun Appreciation Day", la Giornata per le Armi. Si tratta dell'iniziativa di un gruppo di Washington D.C. che vuole essere una risposta diretta al dibattito in corso sul controllo delle armi.

È la prima iniziativa del genere ad essere mai stata organizzata negli Usa e cadrà due giorni prima del giuramento del presidente Barack Obama per il suo secondo mandato, e poco più di un mese dopo la strage nella scuola elementare Sandy Hook.

"Se l'essere costituzionalista è una posizione estrema - ha detto alla Cnn Larry Ward, uno dei promotori - ebbene che lo sia". Ed ha aggiunto: "Se i neri avessero avuto le armi, la schiavitù non sarebbe mai esistita". Sul sito del "Gun Appreciation Day" si invitano tutti i sostenitori del diritto alle armi ad andare ad acquistare armi da fuoco e ad andare nei poligoni di tiro, un incoraggiamento inoltrato anche da altre associazioni pro armi come la Second Amendment Foundation e la Citizen Committee for the Right to Keep and Bear Arms.

La giornata cade lo stesso mese in cui due anni fa, l'8 gennaio, un folle faceva fuoco a Tucson in Arizona uccidendo sei persone, tra cui una bambina di otto anni, e ferendo gravemente la deputata democratica Gabrielle Giffords. Secondo il Washington Post, i promotori della giornata delle armi stanno usando la stessa tattica usata da coloro che tempo fa si sono opposti alle unioni gay. È il caso di Mike Huckabee che lo scorso agosto ha lanciato il Chick-fil-A Appreciation Day, dopo che il proprietario della catena del fast food del pollo Chick-fil-A si era schierato contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Il dibattito sulle armi è più che mai acceso in questi giorni negli Stati Uniti. Secondo un recente sondaggio di Cbs News, il 57% degli americani sostiene che ci debba essere un maggiore controllo sulle armi da fuoco. Si tratta di un balzo di 18 punti percentuali rispetto all'aprile dello scorso anno quando solo il 39% degli americani era per una legge più restrittiva.