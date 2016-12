foto Ansa

07:03

- Quattro razzi sono stati sparati stamani da Gaza verso il Neghev israeliano, mentre a Gerusalemme si trova in visita il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Due sono esplosi nei pressi della cittadina di Sderot, dove hanno provocato danni materiali ma non vittime. Gli altri due, in apparenza difettosi, sono caduti all'interno della Striscia di Gaza. Lo ha riferito la radio militare.