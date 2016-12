Corre nudo nel campus e la polizia lo uccide

foto Dal Web 22:31 - Un agente del campus della University of South Alabama ha ucciso con un colpo di pistola al petto uno studente che, completamente svestito, lo avrebbe minacciato fisicamente. Il giovane, identificato come Gilbert Thomas Collar, era disarmato, e la vicenda fa riesplodere la polemica sul "grilletto facile" da parte di alcuni membri delle forze dell'ordine. - Un agente del campus della University of South Alabama ha ucciso con un colpo di pistola al petto uno studente che, completamente svestito, lo avrebbe minacciato fisicamente. Il giovane, identificato come Gilbert Thomas Collar, era disarmato, e la vicenda fa riesplodere la polemica sul "grilletto facile" da parte di alcuni membri delle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dalle autorità ai media statunitensi, sabato mattina l'agente - di cui non è stata rivelata l'identità - ha sentito un frastuono contro la finestra dell'ufficio della polizia all'interno del campus e, mentre verificava da dove provenissero i rumori, si è trovato davanti il ragazzo, un diciottenne muscoloso e completamente nudo, che ha iniziato a sfidarlo verbalmente e a tenere un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti. Secondo un comunicato rilasciato dall'ateneo, il giovane "si comportava in modo strano". Dopo aver ordinato più volte a Collar di fermarsi, la guardia ha fatto fuoco, freddandolo con un unico colpo di pistola al petto.



"Era senza vestiti, e chiaramente non in sè - ha commentato alla Cnn la madre di Gilbert, Bonnie Collar - Le matricole universitarie fanno cose stupide, e la polizia deve saper gestire questi atteggiamenti senza usare la forza". Gli investigatori hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto, anche per verificare se al momento dell'incidente Collar fosse sotto l'effetto di alcool o droghe. Gli inquirenti hanno inoltre sequestrato i nastri delle telecamere di sorveglianza e ne starebbero già esaminando le immagini.



Una lunga scia di sangue

La tragedia in Alabama allunga la scia di sangue che ha per protagonisti membri delle forze dell'ordine, pronti ad usare la pistola anche quando potrebbero lasciarla nella fondina. Quest'estate nel cuore di Manhattan, a Times Square, un uomo, sorpreso a fumare marijuana, è stato ucciso con una raffica di colpi per aver estratto un coltello da cucina. Due settimane dopo, sempre a New York, nel corso di una sparatoria davanti all'Empire State Building diversi passanti sono rimasti feriti da colpi esplosi dalla polizia.



Poi l'episodio nel Bronx di un uomo rapinato e ucciso da un agente perché scambiato per il rapinatore. Infine a Houston, in Texas, è stato recentemente freddato un uomo in sedia a rotelle senza un braccio e una gamba: gli agenti temevano li stesse minacciando con un oggetto metallico, salvo poi scoprire che si trattava solo di una penna.