Letizia sempre più uguale a Rania

foto Olycom

- La Spagna ha certamente problemi più gravi. Eppure, El Mundo, all’idea di sondare il Paese sul restyling della principessa Letizia non ha resistito. Risultato: bocciata. Solo il 26% apprezza il cambiamento. E pensare che fino a qualche anno fa, in patria, era amatissima. Colpa dei continui ritocchini che l’hanno trasformata, sempre secondo il sondaggio del quotidiano, in una copia di Rania di Giordania.