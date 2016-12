Uccide il coinquilino e ne mangia il cuore

foto Ap/Lapresse 07:03 - Uno studente americano del Maryland ha detto alla polizia di aver ucciso il suo compagno di stanza, per poi mangiarne il cuore e parti del cervello. Lo riportano i media americani, pochi giorni dopo - Uno studente americano del Maryland ha detto alla polizia di aver ucciso il suo compagno di stanza, per poi mangiarne il cuore e parti del cervello. Lo riportano i media americani, pochi giorni dopo un altro caso di cannibalismo avvenuto a Miami. La vittima, Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie, 37 anni, era scomparso da venerdì scorso. Lo studente, che ha fatto la sua macabra confessione giovedì sera, è accusato di omicidio.

Il protagonista di questa vicenda da film horror è Kinyua Alexander, un nero di 21 anni studente alla Morgan State University di Baltimore. Secondo il "Baltimore Sun", il ragazzo è stato arrestato martedì dopo la scoperta nella sua casa di Harford County, da parte del fratello, di testa e mani di un uomo, Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie, 37 anni.



Non più tardi di sabato scorso un uomo era stato ucciso dalla polizia mentre, nudo per le strade Miami, divorava il volto di una persona senza fissa dimora. Il delitto potrebbe essere dovuto in seguito ad un nuovo tipo di droga sintetica che l'uomo avrebbe consumato, ha detto la polizia.



Ma i casi associabili al cannibalismo non si fermo qui. Infatti un altro orrendo crimine era avvenuto ultimamente in Canada, dove un porno attore, Rocco Luka Magnotta, avrebbe ucciso e smembrato un uomo, per poi mettere il video dell'omicidio su internet e spedire parti del corpo della vittima in pacchi postali.