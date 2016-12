Miami, la polizia uccide un cannibale nudo

22:59 - Un uomo ha azzannato il volto di un altro uomo nel sottopassaggio di un'autostrada a Miami, in Florida. Se la polizia non fosse intervenuta probabilmente avrebbe divorato tutto il corpo. Accorsi sul posto gli agenti si sono trovati di fronte una scena simile a quella del "Silenzio degli Innocenti" con i due uomini completamente nudi. Per salvare la vittima, hanno dovuto uccidere il discepolo di Hannibal. L'aggredito è ricoverato in ospedale.