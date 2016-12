foto Ap/Lapresse

08:01

- La partenza della petroliera Enrica Lexie subirà "un lieve ritardo dovuto a motivi procedurali" relativi alle pratiche da completare in conformità con le condizioni stabilite dalla Corte Suprema. E' quindi esclusa una partenza nella giornata di oggi. "Speriamo per domani, ma non è escluso che si vada a domenica o lunedì", fanno sapere fonti del Kerala.