Ariana Grande, dalle sit com ai successi pop: amata dalle teenager

All'età di 10 anni ha cofondato il gruppo musicale di bambini Kids Who Care, in South Florida, con il quale ha cantato diverse volte per beneficenza, guadagnando più di 500mila dollari, solo nel 2007. A 15 anni era nel cast di "13" un musical di Broadway messo in scena nel 2008 nel ruolo di Charlotte, a sedici nella sitcom per adolescenti targata Nickelodeon chiamata "Victorious", in onda per quattro stagioni a partire dal 2010.



Poi è arrivata la musica: a 20 anni ha pubblicato il suo primo album, "Yours Truly", uscito nel 2013, che è finito immediatamente al numero uno delle classifiche. Il "Time" l'ha inserita nella sua lista delle 100 persone più influenti del pianeta. Nel 2014 ha pubblicato il secondo album solista "My Everything". L'album vende oltre 4.5 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il più grande successo della cantante, grazie soprattutto ai numerosi singoli estratti (Break Free, Bang Bang, Love Me Harder, One Last Time), che hanno scalato le classifiche di numerosi Paesi e diventati delle vere e proprie hit mondiali. Nonostante la giovane età ha già conseguito una lunga lista di premi, dagli MTV Video Music Awards ai Teen Choice Awards.



Il concerto tenuto alla Manchester Arena fa parte di un tour mondiale che segue la pubblicazione del terzo album, "Dangerous Woman", avvenuta nel 2016. La sua voce viene spesso comparata a quelle di Mariah Carey e Whitney Houston. La tournée, che per il momento è stata sospesa, doveva fare anche tappa in Italia, il prossimo 15 giugno a Roma (replica il 17 giugno a Torino).