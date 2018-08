Argentina, ok da Senato perquisizioni case ex presidente Kirchner

Il Senato argentino ha dato il via libera per la perquisizione di tre abitazioni dell'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, coinvolta in uno scandalo di tangenti. Gli inquirenti la accusano di essere stata a capo di un sistema corruttivo dal 2007 al 2015. La Kirchner, che gode dell'immunità parlamentare in quanto senatrice, si è fino ad ora rifiutata di rispondere alle domande dei magistrati, denunciando una "persecuzione politica".