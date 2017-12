Trascorso troppo tempo, "impossibile che siano vivi" - Il portavoce della Marina, Enrique Balbi, ha sottolineato che nella ricerca "si è già superato il doppio del tempo previsto dai protocolli internazionali per salvare l'equipaggio di un sottomarino", per cui a partire da adesso le operazioni saranno programmate esclusivamente per ritrovare il San Juan.



Balbi ha spiegato che a due settimane dall'ultimo contatto del sottomarino con il comando operativo di Mar del Plata, la base verso la quale si dirigeva, e dopo aver setacciato miglia e miglia marittime con una task force navale ed aerea internazionale, "non è stata trovata nessuna prova del naufragio nell'area esplorata, né si è segnalato alcun contatto con il sottomarino o le sue scialuppe di salvataggio". In base a questo, ha concluso, si ritiene che sia impossibile che l'equipaggio del San Juan sia ancora in vita.