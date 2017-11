In una comunicazione ufficiale, mercoledì la marina argentina aveva confermato di aver ricevuto l'informazione, sollecitata dagli Stati Uniti, compatibile con un'indicazione sonora "che corrisponde a mercoledì 15, vale a dire l'ultimo giorno in cui sono state ricevute comunicazioni dall'ARA San Juan, al mattino".



Quella "anomalia idroacustica", cioè il "rumore" che è ora Balbi ha confermato essere "un evento anomalo, singolare, breve, violento e non nucleare, cioè un'esplosione", è stata registrata alle 11 di quel giorno, tre ore e mezzo dopo che il comandante del sottomarino aveva segnalato la posizione alla base operativa. Il segnale è stato rilevato sulla rotta che il San Juan doveva percorrere fino a Mar del Plata, circa 48 chilometri a nord dell'ultima località nota, che si trovava all'apice del Golfo di San Jorge, 432 chilometri dal continente.