Aquarius, Portogallo annuncia accordo con Francia e Spagna per i migranti

Nella decisione presa assieme alla Francia e alla Spagna, il Portogallo si è detto pronto ad accogliere 10 migranti. La decisione, spiega il ministero dell'Interno di Lisbona, "è stata presa in modo solidale e concertato con Madrid e Parigi". Non viene precisato, invece, il porto in cui i migranti saranno sbarcati dalla nave.



I francesi: "Si rispettino le regole" - L'accordo è arrivato dopo ore di polemiche. "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per proteggere i più minacciati. Allo stesso modo, però, che dobbiamo dire no all'immigrazione economica, e dobbiamo essere molto chiari su questa linea di demarcazione tra l'immigrazione economica e la domanda di asilo", ha aggiunto.



Ue: nessun coordinamento da Bruxelles - "La situazione legale dell'Aquarius 2 è questa: è una nave senza bandiera europea, e ha operato in un'area di ricerca e salvataggio libica", perciò "non impegna la responsabilità europea. Nessuno Stato membro si è fatto avanti" per aiutare. Così Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, a cui è stato chiesto se la Commissione Ue abbia un ruolo di coordinamento sulla vicenda della nave con 58 migranti a bordo.



Aquarius naviga verso la Francia - "L'Aquarius ha ripreso la navigazione verso nord, in direzione Francia": lo scrive in un tweet l'Ong Sos Méditerranée. L'ong aggiunge che a bordo "abbiamo 58 persone che sono state soccorse fra giovedì e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze. In questo momento però le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a cinque metri, quindi diventa per noi molto importante, fondamentale, riuscire a trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone".