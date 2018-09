Migranti, la ministra francese Loiseau: "Italia va contro il diritto e l'umanità"

L’Italia agisce "contro il diritto e contro l’umanità". Lo sostiene la ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau , dopo che la nave Aquarius, gestita dalla ong Sos Mediterranee, ha chiesto di far sbarcare i 58 migranti a bordo a Marsiglia dopo la chiusura dei porti italiani. La stoccata arriva all’indomani della votazione unanime in Consiglio dei ministri del decreto Salvini , che prevede, tra l’altro, l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Porti chiusiNel giugno scorso il ministro Salvini aveva annunciato la chiusura dei porti italiani alle imbarcazioni delle ong straniere. La stessa Aquarius, che allora batteva bandiera di Gibilterra (oggi, invece, di Panama) si era trovata in mezzo alla crisi diplomatica: dopo aver chiesto di sbarcare 630 migranti in Italia, ha dovuto attraccare in Spagna. Negli ultimi mesi altre situazioni simili - ricorda Loiseau - sono state risolte con un accordo di suddivisione dei rifugiati tra i diversi Paesi europei. La Francia, al contrario degli iberici, non ha mai accettato di accogliere le navi umanitarie, sostenendo il base al principio sancito dalle leggi marittime secondo cui i naufraghi devono essere sbarcati nello sbarco nel "porto sicuro più vicino". In questo caso - ribadisce Loiseau - "come sanno tutti si tratta dell'Italia o di Malta. Non si può reinventare la geografia".