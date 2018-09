Dl migranti e sicurezza, ok dal Cdm | Salvini: "Stop domanda asilo se richiedenti pericolosi o condannati"

Salvini: "Togliere cittadinanza per terrorismo è buon senso" - "Togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buon senso - ha spiegato Salvini presentando il dl su immigrazione e sicurezza -. Non lediamo nessuno diritto fondamentale: se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato".



"Via tutti campi rom entro fine legislatura" - Salvini ha parlato anche degli insediamenti rom. "L'obiettivo è chiudere tutti i campi rom entro la fine della legislatura in tutte le città italiane. La questione dei rom non è compresa in questo decreto ma stiamo già Lavorando con i sindaci a giungere a questo obiettivo".



"Stop domanda asilo se pericolosità o condanna" - Il vicepremier, illustrando poi il provvedimento, ha ricordato che "per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni aggiunte e suggerite".



"Sprar limitati a minori e protezione" - "Gli Sprar ((il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) continueranno ad esistere ma limitatamente ai richiedenti di protezione umanitaria e ai minori accompagnati". Salvini ha spiegato che queste restrizioni si sono rese necessarie perché "oggi è lasciato all'indeterminatezza. Oggi viene messo ordine in questo campo. Vogliamo togliere privilegi a chi diritti non ha diritto".



"In autunno rivisti costi sussidi" - In autunno, ha quindi annunciato il vicepremier, il Viminale varerà il taglio dei costi per "la diaria che viene assegnata ad ogni immigrato che arriva nel nostro Paese e viene ospitato in un centro. Salvini ha spiegato che questa è una questione restata fuori dal dl sicurezza e immigrazione approvato dal Cdm. "La revisione dei costi ci sarà in autunno. I 35 euro verranno rivisti in base alla media europea con un netto taglio dei costi ed un risparmio che calcoliamo in circa un miliardo e e mezzo di euro l'anno che verrà reinvestito in sicurezza".



Conte: "Assoluta garanzia diritti dell'uomo" - Per il premier Conte, "in un quadro di assoluta garanzia dei diritti delle persone e dei trattati, andiamo a operare una revisione per una disciplina più efficace. Ci sono norme contro la mafia e il terrorismo".



"Decreto unico, accorpati decreti immigrazione-sicurezza" - "Abbiamo alla fine, rispetto alla formulazione originaria, unificato in un unico decreto i due decreti immigrazione e sicurezza", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "E' più funzionale anche in ragione della complementarietà della materia unificare in un'unica struttura normativa il decreto immigrazione che contiene varie norme: l'obiettivo - ha spiegato il premier - è quello di operare, cosa che in effetti non era stata fatta da anni, una riorganizzazione razionale dell'intero sistema di riconoscimento e protezione internazionale per adeguarlo agli standard europei. Ci siamo accorti, studiando la materia, che avevamo disallineamenti significativi rispetto alle discipline vigenti in altri paesi Ue e allora siamo intervenuti per affrontare in modo più efficace l'emergenza terrorismo in un quadro di assoluta garanzia per la tutela dei diritti fondamentali è delle persone e nel rispetto delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, i principi della Costituzione e trattati".



"Con Quirinale interlocuzione continua sul dl sicurezza" - Con il "Quirinale c'è stata una interlocuzione dati i rapporti di galateo istituzionale. L'interlocuzione c'è stata a livello dei massimi esponenti e delle strutture tecniche". "Non voglio tirare per la giacca il Presidente - ha assicurato Conte - dicendo che ha approvato: il presidente della Repubblica avrà tutto l'agio, quando riceverà formalmente il testo, per fare eventuali e ulteriori rilievi", ha concluso.