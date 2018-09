Migranti, Aquarius verso Marsiglia chiede di attraccare ma Parigi glissa: "Serve una soluzione europea"

"L'umanità, significa lasciare attraccare la nave nel porto più vicino e più sicuro. E' attraverso la cooperazione con i nostri partner europei che forniremo una soluzione. Non cadiamo nella trappola che alcuni ci tendono", fa eco il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux.



Le Pen: "No e no! L'Aquarius non deve attraccare a Marsiglia" - "Volendo fare di Marsiglia il loro porto di arrivo, i passeurs dell'Aquarius vogliono mettere i francesi di fronte al fatto compiuto. E' inammissibile. L'Aquarius non deve attraccare": lo scrive la presidente del Rassemblement National (ex Front National), Marine Le Pen, in un tweet pubblicato dopo la richiesta.



Dirigersi verso Marsiglia "è l'unica opzione che abbiamo" per permettere all'Aquarius di "continuare la sua missione" di salvataggio dei migranti, ha spiegato il direttore di Sos Mediterranee, Frederic Penard. A bordo ci sono 47 migranti salvati domenica mentre erano alla deriva nelle acque internazionali, e altri recuperati nei giorni precedenti. L'intenzione è quella di chiederne, "a titolo eccezionale", lo sbarco nel porto del sud-est della Francia, "l'unico dal quale possa ripartire di nuovo".