Aquarius, anche la Germania accoglierà una quota di migranti

Oltre a Francia, Spagna e Portogallo, anche la Germania accoglierà una quota dei 58 migranti dell'Aquarius. E' quanto riportano i media di Malta, dove verranno sbarcate le persone a bordo. Il Portogallo ha già dichiarato di aver accettato di prendere in carico 10 migranti mentre al momento non è chiaro quanti andranno in Francia, Germania e Spagna.