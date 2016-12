Ankara, ultimo selfie dei ragazzi sull'autobus prima dell'attentato

Ha immortalato il viaggio in autobus per raggiungere Ankara e partecipare alla manifestazione per la pace di sabato ed è l'ultima immagine dei ragazzi prima di trovare la morte sotto le bombe. In primo piano, il volto sorridente della studentessa Dijle Deli, dietro di lei i suoi compagni della sezione giovanile del partito socialdemocratico d'opposizione Chp, che mostrano il segno di vittoria all'obiettivo.