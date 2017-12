Amsterdam, con coltello in aeroporto: polizia spara e lo arresta

Momenti di paura all'aeroporto Schiphol di Amsterdam per un uomo armato di coltello. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, aprendo il fuoco e ferendolo. La polizia ha precisato che l'episodio non è stato trattato come un caso di "terrorismo". L'area dell'incidente è stata chiusa al pubblico ma il resto dello scalo ha funzionato normalmente. Non si hanno notizie di altri feriti.