Aleppo, niente evacuazione feriti: mancano condizioni sicurezza

Ad Aleppo mancano le condizioni di sicurezza: non è quindi possibile procedere all'evacuazione dei feriti. Lo ha detto a Ginevra l'ufficio dell'Onu per il coordinamento degli affari umanitari. "Lo sgombero dei feriti e dei malati potrebbe sfortunatamente non iniziare venerdì come previsto, perché non sussistono le condizioni necessarie", ha dichiarato Jens Laerke, portavoce dell'ufficio per gli aiuti umanitari dell'Onu.