Afghanistan, attacco suicida a Kabul: almeno 4 morti e 15 feriti

E' di almeno 4 vittime e 15 feriti il bilancio dell'attentato suicida a Kabul, dove un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da un centro per la registrazione elettorale nella parte occidentale della città. L'attacco è avvenuto in un quartiere fortemente sciita. Il Paese il 14 aprile ha iniziato a registrare gli elettori per le elezioni legislative previste per ottobre. Gravi i problemi di sicurezza per i cittadini.