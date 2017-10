Accordo Italia-Libia, il Consiglio d'Europa chiede chiarimenti

Il Consiglio d'Europa ha chiesto chiarimenti all'Italia in merito all'accordo con la Libia. In una lettera, il commissario daei Diritti umani, Nils Muiznieks, chiede di "chiarire che tipo di sostegno operativo" il governo prevede di fornire "alle autorità libiche nelle loro acque territoriali, e quali salvaguardie l'Italia ha messo in atto per garantire" che i migranti non rischino "trattamenti e pene inumane, e la tortura".