Usa, freddo record sul nord-est Temperature fino a 34° sottozero

20:35 - Sconvolti da Hercules, la tempesta di neve che sta mandando in tilt il nord-est del Paese, gli Stati Uniti si preparano a un ulteriore calo delle temperature. Gli esperti dicono che la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a -34 gradi nelle prossime ore, con una media tra i 23 e i 29 gradi sotto zero. A peggiorare la situazione, continueranno a soffiare venti gelidi. Le scuole resteranno chiuse in molte città.

Il pericolo maggiore è costituito dalle strade ghiacciate, con gravi rischi per la circolazione automobilistica. I sedici morti causati dal maltempo di questi giorni sono stati provocati in gran parte proprio da incidenti sull'asfalto.



Infatti il freddo polare complica le operazioni di pulizia delle strade e il ritorno alla normalità, soprattutto nei trasporti: gli aeroporti hanno ripreso un'attività quasi normale, anche se si registrano ancora molti ritardi. Con un freddo intenso come quello di queste ore, infatti, anche il sale non è efficace contro la neve e il ghiaccio. E le temperature rigide mettono in pericolo anche la salute degli addetti alla pulizia.



Per domenica le previsioni parlano di temperature che, nella notte, scenderanno anche fino a -34 gradi nel centro e nel nord del Paese. Ma i venti polari che soffieranno faranno percepire un gelo ancora più intenso, pari a 50 gradi sotto lo zero. Le autorità di Chicago hanno consigliato di restare in casa: la città potrebbe battere lunedì il suo record storico di temperatura più bassa mai registrata, raggiunta il 18 gennaio 1994 e il 24 dicembre 1983, e pari a -24 gradi.



Nel Minnesota le scuole resteranno chiuse lunedì, come ha annunciato il governatore Mark Dayton, esortando tutti gli abitanti alla massima prudenza.



Gli esperti mettono anche in guardia dai rischi legati alla salute. Esporsi a temperature così basse può causare ipotermia, con conseguenze gravissime sui tessuti, che potrebbero arrivare alla necrosi. "La pelle può gelare in cinque minuti con temperature percepite di -45 gradi", dicono al servizio meteo di Minneapolis, Minnesota.



Insomma, la grande paura della supertempesta negli Stati Uniti continua.