Terrorismo, allarme della Bonino: "Cellule dormienti tra i rifugiati"

17:01 - Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, lancia l'allarme sicurezza in materia di immigrazione. "Tra milioni di rifugiati, tra donne e bambini trovano facile nascondiglio tutta una serie di altri signori - ha spiegato il titolare della Farnesina - . Si tratta di un problema europeo perché l'Italia è un Paese di transito e dove vanno a finire le cellule dormienti è una questione europea".

"Non è più solo una questione tradizionale di peso tra quanti rifugiati prende ogni paese, a sud del mediterraneo ci sono milioni di persone in movimento: un milione in Libano, 500mila in Giordania, 300mila in Turchia", spiega l'esponente dei Radicali.



Il titolare della Farnesina critica poi il premier inglese, David Cameron, che ha recentemente imposto nuovi limiti all'immigrazione verso la Gran Bretagna: "Prese di posizione come quella di Cameron non tengono conto del fenomeno che abbiamo di fronte", conclude la Bonino.