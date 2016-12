23 luglio 2014 Taiwan, aereo fallisce atterraggio in mezzo al tifone: almeno 45 morti Ci sono anche dei feriti. L'incidente è avvenuto sulle isole Penghu. Pessime condizioni meteo sulla zona dove sta passando il tifone Matmo Tweet google 0 Invia ad un amico

23:45 - Nuova tragedia in volo. Questa volta è successa nelle Isole Penghu, in Taiwan, dove un aereo si è schiantato al suolo durante l'atterraggio. Secondo il governo sono 45 i morti mentre almeno 9 i feriti. Il volo GE222 della TransAsia Airways, con a bordo 54 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, stava volando da Kaohsiung a Makung nel mezzo di una tempesta provocata dal tifone Matmo.

Dopo un primo tentativo di atterraggio fallito, il pilota ha fatto richiesta di un nuovo atterraggio, ma subito dopo la torre di controllo ha perso il contatto con l'aereo, che era partito alle 19.06 locali, con quasi due ore di ritardo proprio per le pessime condizioni del tempo.



Testimoni: "Velivolo in fiamme prima di impatto" - L'aereo era in fiamme prima dell'impatto col terreno. Lo hanno riferito testimoni del villaggio di Xicun, dove è stata rinvenuta la carcassa del velivolo, che aveva tentato un atterraggio di emergenza mentre l'isola era battuta dalle piogge torrenziali portate dal tifone Matmo. L'annunciato arrivo di Matmo, poi trasformatosi in tempesta tropicale, aveva portato alla cancellazione di 24 voli in partenza da Taiwan.