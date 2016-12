18:18 - Un italiano di 28 anni è morto in un incidente in parapendio nel comune di Saas-Grund, sulle Alpi svizzere. Il ragazzo, rende noto la polizia del Canton Vallese, è precipitato per circa 900 metri mentre si stava lanciando dai 4.017 metri del Weissmies. I soccorritori, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.