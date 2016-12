23 settembre 2014 San Francisco, Renzi in visita alla Nasa

Il premier incontra i ricercatori italiani "Io cambio l'Italia, voi cambiate il mondo": si rivolge così ai tanti "cervelli" nostrani che fanno la loro parte nella Silicon Valley. Altra tappa del tour la sede di Yahoo!

12:45 - Il premier Matteo Renzi, in visita negli Usa, incontra ricercatori ed accademici italiani al centro di ricerca della Nasa di San Francisco. "Io cambio l'Italia, voi cambiate il mondo": si rivolge così ai tanti "cervelli" italiani che fanno la loro parte nella Silicon Valley. A ricercatori e imprenditori in fuga, non chiede nostalgicamente di tornare a casa: "Per far rientrare in Italia chi cerca chance in America, il Paese deve rivoluzionarsi".

Altra tappa del tour americano è stata la sede di Yahoo!. Qui Renzi ha incontrato l'amministratore delegato dell'azienda, Marissa Mayer. Dopo San Francisco, il premier si recherà a New York e infine a Detroit.