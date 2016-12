14 luglio 2014 Pistorius twitta le sue "illuminazioni" Preghiere e messaggi d'amore online L'atleta paralimpico sudafricano ha scelto di uscire così dal silenzio che rispettava da febbraio. Ancora sotto processo con l'accusa di aver ucciso la sua fidanzata, ha pubblicato su Twitter frasi religiose e di solidarietà Tweet google 0 Invia ad un amico

14:33 - Da febbraio aveva scelto il silenzio. Soltanto adesso il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius, accusato di aver ucciso la fidanzata, ha scelto di parlare. E lo ha fatto inviando tre tweet tra domenica sera e lunedì mattina con frasi religiose e dichiarazioni di amore e solidarietà.

Pistorius, che viene da una famiglia molto religiosa, ha voluto twittare la frase di un salmo, "Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore spezzato". Poi ha pubblicato un montaggio di foto sue con bimbi disabili come lui, accompagnate dalla frase "Tu hai la capacità di fare la differenza nella vita di qualcuno. Talvolta sono le piccole cose che dici o che fai che possono far sentire meglio qualcuno o ispirarlo".



Il terzo tweet mostra una pagina del libro "La ricerca dell'uomo di un significato", opera dello psichiatra austriaco Viktor Frankl, sopravvissuto ai campi concentramento: "In una posizione di totale desolazione - si legge - quando un uomo non può esprimersi in azione positiva, quando la sua unica realizzazione può consistere nel sopportare le sue sofferenze nel modo giusto (un modo onorevole), in tale posizione un uomo può, attraverso l'amorevole contemplazione dell'immagine che porta della sua persona amata, ottenere appagamento".



E infine l'ultimo tweet, con una frase religiosa: "Signore, oggi ti chiedo di lavare nel fiume della tua guarigione quelli che vivono nel dolore. Amen". I messaggi hanno provocato una valanga di risposte: da una parte sono arrivate repliche di solidarietà, dall'altra critiche e insulti.



Secondo l'accusa, l'atleta nel 2013 uccise la fidanzata Reeva Steenkamp sparandole nel bagno di casa sua al culmine di una lite. L'atleta sostiene invece di aver commesso quel gesto perché aveva scambiato la ragazza per un ladro. Il processo a Pretoria, che va avanti da quattro mesi, riprenderà il 7 agosto con le requisitorie finali del procuratore Gerrie Nel e dell'avvocato difensore Barry Roux. Quindi la giudice Thokozile Masipa renderà noto il verdetto (colpevole o innocente) e in seguito la pena. Pistorius rischia 25 anni di carcere se sarà riconosciuto colpevole.