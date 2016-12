23 aprile 2014 New York, la campagna della polizia su twitter si trasforma in un boomerang Gli agenti: "Postate le foto con noi". Ma dal web arrivano gli scatti delle violenze Tweet google 0 Invia ad un amico

16:42 - Doveva essere un modo per avvicinare i cittadini della Grande Mela agli agenti di polizia della città. Invece, la campagna twitter lanciata dal New York Police Department, si è trasformata in un boomerang. Il corpo di polizia aveva invitato gli utenti a postare, con l'hashtag #myNYPD, le foto scattate con i propri agenti. Dopo una timida risposta, con poliziotti in posa tra turisti e belle ragazze, la situazione è però degenerata. In pochi minuti il social network è stato invaso da immagini che ritraggono gli agenti impegnati in violenti tafferugli o alle prese con manifestanti, con metodi ben poco civili.