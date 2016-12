23 maggio 2014 Nepal, alpinista cade in un crepaccio: si gira un selfie mentre attende i soccorsi All, nonostante diverse costole rotte e un braccio fratturato nella caduta, è riuscito a risalire dal crepaccio e raggiungere la sua tenda, dove la mattina dopo, dolorante ma vivo, lo hanno recuperato i soccorritori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:16 - E' caduto in un crepaccio per circa 70 metri mentre effettuava una scalata in Nepal, ma nonostante pensasse di avere le ore contate, ha girato alcuni video, che poi ha postato su Facebook. La brutta avventura dell'alpinista statunitense, John All, 44 ​​anni, professore alla Western Kentucky University, fortunatamente finita bene, è così rivivibile e rivedibile. All, nonostante diverse costole rotte e un braccio fratturato nella caduta, è riuscito a risalire dal crepaccio e raggiungere la sua tenda, dove la mattina dopo, dolorante ma vivo, lo hanno recuperato i soccorritori.