Mosca nega l'ultimatum all'Ucraina Merkel: "Putin ha perso senso realtà"

Mosca nega un ultimatum a Kiev e di aver intimato ai militari ucraini di lasciare la Crimea entro le 5. L'Ucraina non è disposta a cedere la regione. Ma la tensione tra i due Paesi resta alle stelle, con Mosca che ha ormai sotto controllo la regione di Sebastopoli. Intanto il G7 condanna la Russia e le sue azioni militari, annunciando che "per il momento viene sospesa la partecipazione alle attività connesse alla preparazione del G8 di giugno a Sochi".

22:28 Usa all'Onu: "Da Russia aggressione che deve finire"

"L'azione militare della Russia in Ucraina non è una missione a tutela dei diritti umani, ma una violazione del diritto internazionale": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Samantha Power, intervenendo in Consiglio di Sicurezza dopo il collega russo Vitaly Churkin. "Ciò che sta accadendo in Ucraina è un atto di aggressione che deve finire", ha aggiunto Power.

21:49 Iniziata riunione Consiglio Sicurezza Onu

E' iniziata al Palazzo di Vetro la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu sull'Ucraina. L'ambasciatore russo Vitaly Churkin, entrando nella sala dei Quindici, ha affermato che Mosca ha chiesto l'incontro per spiegare più nei dettagli la posizione del suo Paese sull'Ucraina.

20:45 Mogherini: "Abbassare i toni"

Abbassare i toni. E' l'imperativo emerso dalla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue convocata a Bruxelles per delineare una linea comune sulla crisi in Crimea. "Dobbiamo evitare il precipitare della situazione e un vero e proprio atto di invasione militare, che ci auguriamo non possa accadere", ha detto la titolare della Farnesina, Federica Mogherini. "La parola d'ordine è de-escalation", ha aggiunto il ministro.

20:29 Obama: "Russia è dal lato sbagliato della storia"

Il mondo è unito nell'affermare che in Ucraina la Russia ha violato il diritto internazionale, ha affermato il presidente americano Barack Obama, aggiungendo che Mosca è "dal lato sbagliato della storia".

19:24 Usa: prepariamo sanzioni contro Russia

Gli Stati Uniti stanno preparando sanzioni contro la Russia. "A questo punto non stiamo solo considerando sanzioni, è probabile che le metteremo in atto e le stiamo preparando" afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Jen Psaki.

19:17 Usa: Russia responsabile escalation

Le informazioni su un ultimatum della Russia all'Ucraina se fossero vere sarebbero "una pericolosa escalation della situazione per la quale riterremmo la Russia direttamente responsabile". Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Jen Psaki.

19:10 Ue minaccia conseguenze in rapporti con Russia

"In assenza di passi di de-escalation da parte della Russia, la Ue deciderà sulle conseguenze per il rapporto bilaterale". E' la minaccia scritta nelle conclusioni del Consiglio esteri straordinario. I ministri condannano con fermezza la chiara violazione della sovranità dell'Ucraina, chiedono il ritiro immediato delle truppe russe e chiedono una soluzione pacifica della crisi.

19:08 La Russia nega l'ultimatum

"Un totale assurdità": così una fonte del quartier generale della flotta russa del Mar Nero ha liquidato la notizia, diffusa dal ministero della difesa ucraino, sul presunto ultimatum dato alle forze militari di Kiev in Crimea di arrendersi entro le 05.00, minacciando altrimenti un assalto nelle loro caserme. Lo riferisce l'Interfax.

18:40 Federica Mogherini: "Misure siano mirate"

"Possibili misure mirate" riguardo alla situazione in Ucraina verranno valutate nel Consiglio di giovedì dei leader della Ue a Bruxelles. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini.

18:39 Gb: "Mondo mandi un messaggio chiaro alla Russia"

Il mondo deve "mandare un messaggio chiaro" alla Russia, ha detto il primo ministro britannico David Cameron dopo aver presieduto una riunione del consiglio di sicurezza nazionale sulla crisi in Ucraina. Sottolineando la necessità di fermare l'escalation in corso, ha precisato che a questo scopo bisogna far valere "pressioni diplomatiche, politiche ed economiche". Questo, ha ripetuto, "è il messaggio chiaro che il mondo deve mandare al governo russo".

18:36 Ue-Onu-Ocse faranno parte di un gruppo di contatto

Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ha confermato che Ue, Onu e Osce faranno parte del "gruppo di contatto" con Russia e Ucraina. Lo ha detto nella conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio esteri straordinario a Bruxelles. Il ministro ha aggiunto che se la Russia non farà passi significativi per la de-escalation si può pensare al blocco delle trattative sulla facilitazione dei visti e per il nuovo accordo Ue-Russia, ma on ha fatto alcun cenno a possibili sanzioni.

18:14 Hollande: "Russia accetti una soluzione pacifica"

Il presidente francese, François Hollande, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo polacco Bronislaw Komorowski, ha sottolineato ''la necessità per la Russia di accettare una soluzione di uscita dalla crisi conforme al diritto internazionale'' in Ucraina: è quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo.

17:29 Biden a Medvedev: "Ritirate le forze"

Il vicepresidente americano, Joe Biden, durante i colloqui telefonici con il premier russo, Dmitri Medvedev, ha esortato "la Russia a ritirare le forze militari e sostenere l'impiego immediato di osservatori internazionali in Ucraina e avviare un dialogo politico significativo con il governo ucraino".

17:17 Polonia: "Azioni militari russe avranno conseguenze"

Saranno "gravi" le conseguenze per la Russia dell'azione che può essere ritenuta "un subdolo intervento militare contro un paese sovrano". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski nel valutare la situazione in Ucraina. Il capo della diplomazia polacca ha parlato con i giornalisti a Varsavia prima della seduta del Consiglio di sicurezza nazionale con il presidente polacco Bronislaw Komorowski e i dirigenti di tutti i partiti oltre che con i capi di due rami del Parlamento.

17:13 Catherine Ashton a Kiev domani

Il capo della diplomazia Ue, Catherine Ashton, sarà a Kiev domani e dopodomani. Lo fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Ievghen Perebiinis, citato dall'agenzia Interfax.