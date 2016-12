2 marzo 2014 Ucraina nel caos: gente in piazza contro Putin e attivisti filo-russi a Sebastopoli A Kiev e in molte altre città del Paese manifestazioni a favore dell'integrità territoriale dopo il blitz dei soldati di Mosca. Spazio aereo chiuso ai voli non civili Tweet google 0 Invia ad un amico

14:16 - Gente in piazza a Kiev e in molte città dell'Ucraina e soldati russi schierati. Il Paese che ha abbattuto il governo di Ianukovich è "sull'orlo del baratro", come ha detto il neopremier Iatseniuk. Tra i manifestanti di piazza Maidan anche un cartello con un'immagine di Putin "hitleriano" e la scritta "Putler kaput". E a Sebastopoli, sul Mar Nero, contro-manifestazioni degli attivisti filo-russi.