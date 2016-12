Ucraina, Putin: "Risposta adeguata" Renzi: "Violazioni Mosca inaccettabili"

Il premier Iatseniuk avverte: "Siamo sull'orlo del baratro, Mosca ci ha di fatto dichiarato guerra" e chiude lo spazio aereo ai voli militari dopo il blitz della Russia, che ha inviato nel suo Paese migliaia di uomini e mezzi militari. Kerry avverte che Mosca rischia il posto nel G8. La Nato: "Violati i principi delle Nazioni Unite". In nottata c'era stata una lunga telefonata di Obama a Putin, in cui il presidente americano aveva detto: "Condanniamo con forza questo blitz".

22:08 Merkel: "Putin apre al dialogo"

Vladimir Putin ha ''accettato'' la proposta di un ''gruppo di contatto per iniziare il dialogo'' sulla questione ucraina. Lo sostiene la cancelleria tedesca, dopo una telefonata fra Angela Merkel e il presidente russo.

21:04 Nato: "Intervengano osservatori internazionali"

La Nato auspica che le parti in causa trovino un'intesa anche sotto la regia dell'Osce per arrivare al dispiegamento di osservatori internazionali nell'area di crisi. Lo ha indicato il segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen al termine delle riunioni del Consiglio Atlantico e del Comitato Nato-Ucraina.

21:03 Rasmussen: "Presto consiglio Nato-Russia"

Un consiglio straordinario Nato-Russia sarà convocato al più presto. "Molti Stati membri lo hanno chiesto" e l'incontro può essere convocato anche a richiesta di uno solo dei 28 Paesi dell'Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, precisando peraltro che "nessuno al momento" ha invocato l'articolo 4 che implica l'attivazione dell'Alleanza militare.

20:56 Rasmussen: "Pieno sostegno Nato a Kiev"

La Nato esprime "pieno sostegno" a Kiev, guarda con "grande preoccupazione" alla decisione di autorizzare l'impiego delle forze armate russe in Ucraina e chiede alla Russia di "ritirare le sue forze" ed "evitare ogni interferenza". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza, Anders Fogh Rasmussen.

20:18 Putin alla Merkel: "Risposta adeguata a situazione"

Il presidente russo Putin - in una telefonata con la cancelliera tedesca Merkel - ha difeso le azioni in Ucraina come "adeguate a una situazione straordinaria". Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti. Putin ha sostenuto che "le forze ultranazionaliste" salite al potere a Kiev minacciano "la vita e gli interessi dei cittadini russi".

19:41 Germania scettica su esclusione della Russia dal G8

Il ministro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier, ha affermato di essere scettico sull'eventuale esclusione della Russia dal G8, ventilata dagli Usa, dicendosi invece a favore di una distensione della situazione in Ucraina. Lo riferisce la tv tedesca ARD. "Il format del G8 è il solo dove noi occidentali parliamo direttamente con la Russia. Dovremmo davvero sacrificare quel format?", ha detto Steinmeier, durante un'intervista alla tv pubblica tedesca ARD. "I capi di governo discuteranno tra loro questa settimana. C'è una discussione a proposito di questa questione", ha proseguito Steinmeier. "Credo che dovremmo vedere come contribuire a una distensione della situazione in Ucraina", ha poi concluso, sostenendo che non bisogna aggravare la situazione.

19:14 Renzi in contatto con Hollande e la Merkel

"Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha parlato nel pomeriggio con la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande, segue con costante attenzione e con estrema preoccupazione gli sviluppi della situazione in Crimea in stretto contato con partner europei e internazionali". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

19:10 L'Italia alla Russia: evitare l'azione armata

"L'Italia rivolge alla Russia un forte appello a evitare azioni che comportino un ulteriore aggravamento della crisi e a perseguire con ogni mezzo la via del dialogo". Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il vertice tra il premier Matteo Renzi e i ministri della Difesa e degli Esteri, Pinotti e Mogherini. "Al tempo stesso - prosegue la nota di Palazzo Chigi - il governo italiano esorta le autorità di Kiev a promuovere ogni sforzo volto alla stabilità e alla pacificazione del Paese nel rispetto della legalità e della tutela delle minoranze".

19:03 Regione Lugansk: autorità Kiev illegittime

Il Consiglio regionale di Lugansk, regione mineraria nell'Ucraina orientale, ha definito "illegittime" le nuove autorità di Kiev. "Gli organi centrali formati dalla Verkhovna Rada (il parlamento) sono illegittimi", si legge in un documento pubblicato sul sito internet ufficiale del Consiglio regionale di Lugansk, al confine con la Russia. L'organo legislativo regionale ha poi esortato Kiev a ripristinare la legalità.

19:02 Italia: violazione della sovranità inaccettabile

"Il governo italiano si associa alle pressanti richieste della comunità internazionale affinché sia rispettata la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Violazioni di tali principi sarebbero per l'Italia del tutto inaccettabili". Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi al termine del vertice tra Renzi, Pinotti e Mogherini.

18:55 Ministro della Difesa italiano: evitare l'azione armata

"Certamente guardiamo con preoccupazione a quello che sta avvenendo. Io penso che la prima esigenza è quella di evitare che inizi un'escalation con l'uso della forza e trovare una soluzione politica". Così il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, a proposito della crisi ucraina. "In questo momento la comunità internazionale deve cercare di fare in modo che l'escalation non arrivi a scontri effettivi. Questo è quello che deve essere il nostro impegno in questo momento", ha aggiunto al termine del vertice a Palazzo Chigi.

18:20 Comandante della Marina si schiera coi filorussi

Il comandante in capo della Marina ucraina, Denis Berezovskiy, ha giurato fedeltà alle autorità filorusse della Crimea. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Berezovskiy ha dichiarato la sua fedeltà "al popolo della Crimea" impegnandosi a "difenderlo" nel corso di una conferenza stampa allo stato maggiore della flotta russa a Sebastopoli. L'ammiraglio era stato appena nominato dal presidente ucraino ad interim, Oleksander Turcinov.

17:33 Vertice a Palazzo Chigi

E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice tra il premier Matteo Renzi e i ministri di Difesa ed Esteri, Roberta Pinotti e Federica Mogherini sulla crisi ucraina. Dalla riunione emergerà la posizione italiana in vista del Consiglio Esteri straordinario di lunedì a Bruxelles, al quale parteciperà la titolare della Farnesina.

16:46 Usa potrebbe disertare G8 di Sochi

Esiste la "concreta possibilità" che gli Stati Uniti boicottino il prossimo G8, in programma a giugno a Sochi, in Russia. Lo ha precisato il segretario di Stato, John Kerry, che alla Abc ha anche incoraggiato gli altri Paesi membri del G8 a fare lo stesso.

15:59 Bbc: "Incontro di emergenza a Vienna"

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha fissato un incontro di emergenza questo pomeriggio a Vienna per discutere della situazione in Ucraina. Lo riferisce la Bbc online.