Le suore non rispondono, il Papa lascia un messaggio in segreteria

11:22 - Il Papa chiama il convento per gli auguri di fine anno, le monache non ci sono e allora lascia un messaggio in segreteria telefonica: "Cosa fate di così importante da non poter rispondere alle telefonate? Sono Papa Francesco, volevo farvi gli auguri per questa fine d'anno. Che Dio vi benedica". E' accaduto nel convento delle Carmelitane Scalze di Lucena, in provincia di Cordoba, in Andalusia. Attonite le suore quando hanno riascoltato il messaggio.

Le monache non avrebbero risposto alla telefonata di Bergoglio perché impegnate a recitare il rosario: "Mi sono sentita morire", ha raccontato suor Adriana, priora del convento.



Lo stesso giorno, Francesco ha telefonato nuovamente alle carmelitane: il secondo tentativo è andato a buon fine e il pontefice ha parlato per circa 15 minuti con le suore del convento di Lucena.