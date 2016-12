12:00 - I gesuiti dovrebbero essere sempre "in ricerca", con un cuore pieno di desideri e "non atrofizzato". Così, a 200 anni dalla ricostituzione, li vorrebbe papa Francesco, con la stessa "inquietudine" di Pietro Fravre, umile compagno di Ignazio di Loyola che sembrava essere "nato per non stare da nessuna parte" e ha "dialogato con spirito di dolcezza" visitando spesso a piedi tutta l'Europa.