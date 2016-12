Kosovo, prove crimini guerra Uck

12:21 - La task force speciale investigativa Ue per i crimini commessi in Kosovo dopo la fine della guerra ha raccolto "prove convincenti contro alcuni ex alti esponenti dell'Uck (l'esercito di liberazione del Kosovo, ndr) per gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, inclusi crimini contro l'umanità e crimini di guerra". A dirlo è il procuratore capo della task force, Clint Williamson, presentando le conclusioni delle indagini.